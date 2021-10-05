Яку іграшкову машинку вибрати для дитини

Всім дітям цікаві іграшкові машинки, з якими можна придумати велику кількість різних ігор.

Іграшки на коліщатках підходять не тільки хлопчикам, але і дівчаткам. Багато малят з радістю готові зайняти свій час іграшковими звірятами, яких можна катати по підлозі.

Різновиди

Різноманітні машини для малюків можуть відрізнятися за матеріалом, дизайном і додатковими функціями. Всі іграшки можна поділити на кілька груп:

Розвиваючі. Моделі у вигляді машин швидкої допомоги, поліцейських і пожежних автомобілів є в колекції багатьох малюків. З їх допомогою можна розповісти в цікавій формі, чим займаються люди різних професій, як вони управляють транспортом.

Каталки. Такими машинками дитина може грати на ходу. Він може взяти її з собою в дитячий садок або на прогулянку. Під час ходьби малюк зможе котити іграшку перед собою.

Вантажівки. У пісочниці хлопці люблять грати з вантажівками. На таких машинках можна перевозити пісок, щоб потім будувати різні споруди. З такою іграшкою можна грати й в домашніх умовах.

Машинки у вигляді тварин. Вони можуть бути оформлені по-різному - у вигляді птахів, риб, слонів, собачок, котиків, крокодилів. Такі іграшки користуються особливою популярністю у хлопчиків і дівчаток до 4 років.

Звичайні машинки. Зі звичайними машинками можна придумати масу різноманітних ігор - погоні, автомийка, поїздка до бабусі.

Як вибрати

На сучасному ринку представлений великий асортимент іграшок для дітей. Моделі відрізняються розмірами, забарвленням і додатковими можливостями. Вибрати подарунок для дитини нескладно, оскільки малюка легко порадувати й здивувати. Але потрібно врахувати кілька моментів:

В першу чергу варто звертати увагу на якість збірки. Хороша машинка зможе прослужити дитині значно довше, ніж дешевий неякісний аналог.

Зовсім маленьким дітям не варто купувати дорогі машинки, тому, що малюки їх можуть швидко зламати. Для дітей до 6 років відмінно підійдуть пластикові моделі з кузовами для перевезення піску.

Найменшим хлопцям буде цікаво грати з машинками в вигляді різних пташок і тварин.

Машинка стане прекрасним подарунком на будь-яке свято. Іграшку можна упакувати в красиву обгортку. Якщо малюк побачить яскраву коробку з великим бантом, то він неодмінно зрадіє презенту і захоче його відкрити.

У звичайні дні не обов'язково упаковувати подарунок у вигляді машинки. Красива іграшка подарує дитині приємні емоції. Йому не доведеться думати, чим себе розважити, і на якийсь час його увага буде прикута до нової іграшки на коліщатках.

Поради та рекомендації

За кожною іграшкою необхідно доглядати, щоб вона змогла радувати дитини довше. Машинки невибагливі в догляді, тому і користуються великою популярністю.

Є тільки одне важливе правило, яке потрібно виконувати, щоб не завдати шкоди здоров'ю дитини. Після кожного походу з іграшкою на вулицю її рекомендується мити. Малюки схильні тягнути іграшки або пальці в рот, тому всі навколишні предмети повинні залишатися чистими.

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