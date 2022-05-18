За добу окупанти вбили десятьох мирних мешканців Донеччини: серед загиблих - дві дитини

За добу окупанти вбили десятьох мирних мешканців Донеччини: серед загиблих - дві дитини

Наразі неможливо порахувати кількість жертв у Волновасі та Маріуполі.

За добу, 18 травня, внаслідок обстрілів російськими окупантами у Донецькій області загинули десять мирних мешканців: серед загиблих - дві дитини.

Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 18 травня росіяни вбили 10 мирних мешканців Донеччини: 7 у Лимані і 3 у Бахмуті. Серед загиблих 2 дитини: 1 у Лимані і 1 Бахмуті", - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, ще семеро цивільних дістали поранень.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Зазначимо, через російську агресію на Донеччині загинуло 392 цивільних, 1103 зазнав поранень (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).

Фото: Павло Кириленко/Telegram

Нагадаємо, на Донецькому напрямку противник обстрілював позиції підрозділів українських військ вздовж лінії зіткнення з усього спектру озброєння, включно з авіацією.

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