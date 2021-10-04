Завдяки активній позиції Групи Tolk тарифи на електроенергію для побутових споживачів знижено до 1,44 за кВт-г Пресреліз

Завдяки активній позиції Групи Tolk тарифи на електроенергію для побутових споживачів знижено до 1,44 за кВт-г Пресреліз

З 1 жовтня домогосподарства, що споживають на місяць до 250 кВт, платитимуть лише 1,44 грн за кВт-г замість 1,68 грн.

Для тих, хто щомісячно споживає понад 250 кВт, ціни не підвищуються, а залишаються на попередньому рівні.

Завдяки спільним зусиллям з центральною та місцевої владами, активній участі у розробці нормативних документів щодо майбутніх тарифів, відстоюванні інтересів споживачів, Група Tolk досягла зниження цін на електроенергію для громадян.

"Група Tolk послідовно виконує свої соціальні зобов'язання щодо захисту споживачів, особливо тих, хто найбільше цього захисту потребує", – зазначив СЕО Групи Tolk Володимир Крупко.

Для переважної більшості споживачів компаній "Волиньелектрозбут" та "Закарпаттяенергозбут", що входять до складу Групи, така можливість зекономити стала дуже суттєвою для сімейних бюджетів.

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